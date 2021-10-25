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Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Kirazpınar’da Bayrak Töreninde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz haftaya okul ziyaretiyle başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler bu hafta bayrak töreninde Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alpaslan İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Kirazpınar'da Bayrak Töreninde

25 Ekim 2021 Pazartesi 09:46

 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz haftaya okul ziyaretiyle başladı. Başkan Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte her hafta bir okula bayrak törenlerine katılarak konuk olmayı sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler bu hafta Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alpaslan İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz’ü okulda İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve okul idarecileri karşıladı. Saygı duruşunun ardından öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler ardından sınıfları ziyaret etti.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Ziyaret edilen sınıflarda öğrencilerle kısa bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara ders, ödev ve oyun dışındaki boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri öğüdünde bulundu. Sınıf ziyaretinin ardından öğretmenler odasına geçen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitimcilerle de bir süre hasbihal etti.  










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