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Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Pelitli’de Bayrak Töreninde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler Pelitli Halil Çelik İlkokul ve Ortaokulu’nda düzenlenen bayrak törenine katıldı

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Pelitli'de Bayrak Töreninde

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:46

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler birlikte bayrak törenine katıldı. Pelitli Halil Çelik İlkokul ve Ortaokulu’nda düzenlenen bayrak töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okul idarecileri ve öğrenciler de hazır bulundu. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende öğrencilere hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bahar günündeki bahar çiçekleri gibi açmış biricik evlatlarım sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN

Uzun bir süre salgın nedeniyle evlerinizde okuldan uzak kalmak zorunda kaldınız. Ders başı yaptığınız bugünden itibaren; kurallara, sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına harfiyen uyalım. Sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Rabbim derslerinizde zihin açıklığı versin inşallah” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Sevgili öğrencilerimiz iyi bir insan, iyi bir meslek sahibi olabilmek için başladığınız eğitim hayatınızın başarılarla dolu olmasını diliyoruz.

BÜYÜKGÖZ’DEN HEDİYELER

Derslerinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Törenin ardından sınıfları Kaymakam Güler ile birlikte gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleri takdim etti. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz daha sonra öğretmenlerle de görüşerek talep ve görüşlerini dinledi.   


















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