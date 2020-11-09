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Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Yıldırım Beyazıt’ta bayrak törenine Katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tatlıkuyu’da bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda bayrak törenine katıldı

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Yıldırım Beyazıt'ta bayrak törenine Katıldı

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:18

Başkan Büyükgöz, bayrak törenine katıldı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayrak törenine katıldı. Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, okul yöneticileri tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerle birlikte sınıflara geçen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, çocuklarla bir süre dersler hakkında sohbet etti.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Öğrencilere kolaylıklar ve derslerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; çocuklara boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğretmenlerle de bir süre sohbet etti. 




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