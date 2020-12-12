Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz’den Pazar denetimi

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz’den pazar ziyareti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde sosyal mesafe denetiminde bulundu. Pazarcı esnaflarına hayırlı işler dileyen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet etti. İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu’nun da eşlik ettiği Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarın 2 gruba bölünerek yarısının bir hafta cuma, diğer yarısının ise sonraki cuma günü kurulacağını, bulaş riskini azaltmak için koridor aralıklarının genişletilerek iki katına çıkarıldığını açıkladı. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz ayrıca, Gebze genelinde kurulan pazarlara HES kodu ile girileceğini de açıkladı.