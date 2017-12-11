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Kaymakam Güler ve Başkan Köşker

Ticaret Lisesi öğrencilerine konuk oldu Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ticaret Odası Vakfı Ticaret Meslek Lisesi’nin bayrak törenine katıldı. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencilerle birlikte derse katıldı, gençlerle dersleri hakkında sohbet etti.

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker

11 Aralık 2017 Pazartesi 14:05

 
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ticaret Odası Vakfı Ticaret Meslek Lisesi’nin bayrak törenine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilere kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Başkan Köşker, öğrencilerden sistemli ve düzenli çalışmalarını istedi.
SİSTEMLİ ÇALIŞIN
Başkan Köşker selamlama konuşmasında, “Önünüzde kocaman bir zaman var bu sebeple gençliğimizin kıymetini bilmeniz çok önemli. Öncelikle kendimizi, ailemize, çevremize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız çok iyi bilmeli ve bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz müddetçe bu ülkenin önünde hiçbir güç duramaz bu anlamda bizler sizlere çok güveniyoruz. Ülkemizin içerde ve dışarda birçok düşmanı var bu düşmanlara fırsat vermemek için sistemli bir şekilde çok çalışmamamız lazım” dedi.
SİZLER BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ
Kaymakam Güler konuşmasında gençlerin ülkenin geleceğindeki rolüne değindi. Kaymakam Güler, “Sizler bizlerin en değerli varlıklarısınız. Bu ülkenin geleceği, sizlerin kendinizi iyi yetiştirmesine bağlı. Bu sebeple hem sizlere hem de sizleri yetiştiren öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Bugün ülkemiz üzerine oynanan oyunları görüyorsunuz. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur, bundan sonrada böyle olacak. Bu sebeple gözümüzü açık tutacağız ve çok çalışacağız” dedi. Konuşmaların ardında İstiklal Marşı okundu, bayrak töreninin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencileri sınıflarına uğurladı.
SINIFLARI ZİYARET ETTİLER
Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra öğrencilerin derslerine konuk oldu. Türk Dili ve Muhasebe derslerine konuk olan Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilerle birlikte dersi dinledi. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra öğrenciler eğitim hayatında başarılar dileyerek öğretmenler odasına geçti, öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenler ve okul idarecileriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, talepleri ve sorunları dinledi.

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