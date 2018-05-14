Kaymakam Güler ve Başkan Köşker'in Okul Ziyareti

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bayrak törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve okulu yaptıran hayırsever iş adamı Muzaffer Altıntaş da katıldı.





SİZLERE GÜVENİYORUZ





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker selamlama konuşmasında, “ Evet okulların kapanmasına ve yaz tatiline artık az bir zaman kaldı. Önemli olan bu sıralarda geçirdiğimiz zamanları verimli geçirmek. Dersimize iyi çalışacağız ve ayakları üzerinde duran bir nesil olacağız. Bu anlamda sizlere güveniyoruz” dedi.





SİZLERİN BİR MİSYONU VAR





Başkan Köşker’in ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Bu vatan, bizler sizlerden çok şey bekliyoruz. Fende ve ilimde çok çalışacağız. Ve Atatürk’ün işaret ettiği muhasır medeniyetler üzerine çıkacaksınız. Bu sebeple sizlerin bir misyonunuz var bunu iyi taşımanız lazım” dedi.





ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE SOHBET



