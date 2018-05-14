banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker'in Okul Ziyareti

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker'in Okul Ziyareti

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:03

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bayrak törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve okulu yaptıran hayırsever iş adamı Muzaffer Altıntaş da katıldı.


SİZLERE GÜVENİYORUZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker selamlama konuşmasında, “ Evet okulların kapanmasına ve yaz tatiline artık az bir zaman kaldı. Önemli olan bu sıralarda geçirdiğimiz zamanları verimli geçirmek. Dersimize iyi çalışacağız ve ayakları üzerinde duran bir nesil olacağız. Bu anlamda sizlere güveniyoruz” dedi. 

SİZLERİN BİR MİSYONU VAR

Başkan Köşker’in ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Bu vatan, bizler sizlerden çok şey bekliyoruz. Fende ve ilimde çok çalışacağız. Ve Atatürk’ün işaret ettiği muhasır medeniyetler üzerine çıkacaksınız. Bu sebeple sizlerin bir misyonunuz var bunu iyi taşımanız lazım” dedi. 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE SOHBET

Konuşmaların ardından bayrak töreni gerçekleşti. Tören sonrası Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencilerle sohbet etti ve sınıflarına uğurladı. Öğretmenler odasını ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker burada öğretmenlerle sohbet ederek talep ve önerilerini aldı. Daha sonra sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker derslere katıldı, öğrencilerle sohbet etti. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Törk'ten Flormar işçsine destek Törk'ten Flormar işçsine destek
AK Parti Gebze 7 bine ulaştı AK Parti Gebze 7 bine ulaştı
“Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda seçecek” “Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda...
Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde
İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu
Yukarı Çık

banner341

banner339

Törk'ten Flormar işçsine destek
Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk,Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin...

Haberi Oku