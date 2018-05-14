Kaymakam Güler ve Başkan Köşker'in Okul Ziyareti

SİZLERE GÜVENİYORUZ
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker selamlama konuşmasında, “ Evet okulların kapanmasına ve yaz tatiline artık az bir zaman kaldı. Önemli olan bu sıralarda geçirdiğimiz zamanları verimli geçirmek. Dersimize iyi çalışacağız ve ayakları üzerinde duran bir nesil olacağız. Bu anlamda sizlere güveniyoruz” dedi.
SİZLERİN BİR MİSYONU VAR
Başkan Köşker’in ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Bu vatan, bizler sizlerden çok şey bekliyoruz. Fende ve ilimde çok çalışacağız. Ve Atatürk’ün işaret ettiği muhasır medeniyetler üzerine çıkacaksınız. Bu sebeple sizlerin bir misyonunuz var bunu iyi taşımanız lazım” dedi.
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