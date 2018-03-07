Kaymakam Güler'den dernek ziyareti

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının kentte sosyal yaşamın gelişmesinde büyük katkı sağladığını ve Darıca Yaşlılarla Dayanışma Derneği'nin de bu misyonu yerine getiren sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını söyledi.

Barış Mahallesi'nde inşa edilen huzurevinde çalışmaların son aşamaya geldiğini dile getiren Güler, binanın donanımının tamamlandığını, personel alımının ardından huzurevinin nisan veya mayıs ayında hizmete açılacağını kaydetti.

Dernek Başkanı Kudret Sekban da ziyaretinden dolayı Güler'e teşekkür ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



