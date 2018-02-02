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Kaymakam Güler'den İHH Gebze'ye Ziyaret

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İHH Gebze Şubesi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Güler'den İHH Gebze'ye Ziyaret

02 Şubat 2018 Cuma 13:39

İlçede kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan İHH İnsani Yardım Vakfı Gebze şubesini ziyaret eden kaymakam Mustafa Güler faaliyetler ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Yapılan ziyaretten dolayı memnun kaldığını ifade eden İHH Gebze Şube Başkanı Adem Çiftçi Kaymakam Güler'e teşekkür etti. Çiftçi “ Gebze Kaymakamımız Sayın Mustafa Güler'in derneğimizi ziyaret etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İHH yaptığı hayır çalışmalarına Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerimizden önemli destekler almakta. Tüm hayırseverlere huzurunuzda bir kez daha teşekkür ederim. Kaymakamımıza ilçemizde görevinde başarılar diliyorum “ dedi.

Kaymakamı Mustafa Güler, yürütülen çalışmaların devamını dileyerek, İHH yöneticilerini tebrik ederek İHH Gebze Şubesinden ayrıldı.

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