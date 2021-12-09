KAYMAKAM KARA VE BAŞKAN BIYIK, DERTLERE DERMAN OLUYOR

Göreve geldiği günden itibaren gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşların gönüllerine girmeye devam eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte kapı kapı ziyaretlerde bulunarak vatandaşların dertlerini dinleyip hasbihal ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini not alıyor. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte belirli periyotlarla ev ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Kaymakamımız ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza hissettirmek ve her daim yanlarında olduğumuzu göstermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

DERTLERİ DİNLEYİP ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek Darıcalıları iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmamak için çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’da gönül belediyeciliğini ve sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulamak için çalışıyoruz. Toplumun her kesimiyle diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Özellikle her mahallede ihtiyaç sahibi ailelerimize hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bir vatandaşımızın yüzü gülmüyorsa, bir ailemiz mutlu değilse bunda bizim de sorumluluğumuzun olduğunu düşünerek daha çok vatandaşımıza ulaşmak ve sorunlarını dinlemek için gayret ediyoruz. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize ve vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu

















