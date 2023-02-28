Kaymakam Kubilay’dan Başkan Şayir’e Teşekkür

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afet bölgesine giderek yaraların bir an önce sarılması için yoğun çalışma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibine teşekkür etti.

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş ve 10 şehirde büyük bir felakete neden olan depremin ardından deprem bölgesine giden ve bölgede yaraların sarılması için gece gündüz çalışan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibine teşekkür eden Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Başkan Şayir’e çiçek takdim etti.

DİLOVASI TEK YÜREK OLDU

Dilovası Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibi tarafından yapılan çalışmaları anlatan slayt gösterisinin ardından bir konuşma yapan Başkan Şayir, “Allah tüm ekibimizden razı olsun. İlk günden itibaren deprem bölgesinde ve burada yaraların sarılması için canla başla çalıştılar. Tüm Dilovalı hemşerilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Depremin ilk anından itibaren tüm Türkiye’de olduğu gibi Dilovası’nda da 7’den 70’e herkes tek yürek olarak, elinden geldiğince bir şeyler yapabilmenin gayreti içine girdi. Çocuklarımız oyuncakları ile, kumbaraları ile geldi.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Bizde ekibimizle direk yaraları sarmaya koştuk. Devletimiz ilk günden itibaren bölgesindeydi. Biz de İçişleri Bakanlığımızın ve Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un koordinatörlüğünde Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çalışmalara katıldık. Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt ile afetzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaraların sarılmasına destek olduk. Orda da muhtarlarımız ile iyi bir şekilde koordine olduk. Buradaki hemşerilerimizin gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin en verimli şekilde depremzede vatandaşlara ulaştırılması için tüm ekibimizle birlikte hiç durmadan çalıştık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.

ÇOCUKLARIN YENİDEN GÜLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Köy köy dolaşarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu çalışmaları Dilovalı hemşerilerimizin desteği ve ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile yaptık. Asrın felaketinin yaşandığı bölgemizde çocuklarımızın yeniden gülmesi ve yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Allah bir daha aynı acıları yaşatmasın inşallah.

HEP BİRLİKTE MUCİZEYİ YAŞADIK

Yaptığımız çalışmalarda ekip arkadaşlarımızdan Seyithan Aras kardeşimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Aleyna Ölmez kardeşimizin yeniden hayata tutunmasında büyük emeği vardır. Israrla enkazdan ses duyduğunu AFAD ekiplerine anlattıktan sonra Aleyna kardeşimizin kurtarılmasına vesile olan Seyithan ve tüm ekibimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Anlatılamayacak bir duyguyu bir mucizeyi hep birlikte yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum..

GÜN BİRLİK GÜNÜ

Bölgede çok değişik duyguları yaşadık. Bir yanda yıkılan evleri, enkaz altında kalan insanlarımızı, diğer yanda enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızı, tüm Türkiye’nin nasıl kenetlenerek tek yürek olduğunu, Z kuşağı dediğimiz gençlerimizin nasıl vatandaşlarımızın yardımına koştuğunu gördük.

İyi kötü, acı tatlı tüm duyguları aynı anda yaşadık. Tüm Dilovalılardan, mesai arkadaşlarımdan, tüm Türkiye’den Allah razı olsun. Gün birlik günüydü. Herkes üzerine düşeni yaptı. Emekleri ile ilçemizde ki yardımların sağlıklı bir şekilde koordinasyonunu sağlayan Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay’a, yardımları ile bize güç veren sanayicilerimize, muhtarlarımıza ve STK’larımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞTIK

Başkan Şayir’in ardından konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı açıklamada “Öncelikle depremde yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin ardından tüm Dilovası olarak tek yürek olduk. Belediyemiz, kamu kurumlarımız, Kızılay’ımız, STK’larımızla birlik ve beraberlik içerisinde olarak koordineli bir şekilde ihtiyaç malzemelerinin ivedilikle toplanarak deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştık.

AFET ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİMİZİ DEVREYE SOKTUK

Acımız gerçekten çok büyük. Ancak bizim inancımız, gayretimiz çok daha büyüktü. Birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede yaralarımızı hep birlikte saracağız İnşallah. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte geride bırakacağız. Bu zorlu süreçte büyük emekler harcayan tüm Dilovalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Depremin ardından belediyemizin, vatandaşlarımızın ve OSB’lerimiz ve sanayicilerimizle ortak hareket ederek bugüne kadar 100’e yakın yardım tırımızı ve 10 binlerce gıda kolimizi, giyim ve temizlik malzemelerimizi afet bölgesine gönderdik. Bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Okullarımızda, meslek eğitim merkezilerimizde ve Halk Eğitim Merkezimizde depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda soba, yorgan, temizlik malzemeleri üreterek deprem bölgemize göndermeye devam ediyoruz. Depremin ardından kaymakamlığımız bünyesinde bulunan Afet Acil Durum Yönetim Merkezimiz 7/24 çalışarak depremzedelerimiz için ne yapabilirizin planlarını yaptık. İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için de gayret ediyoruz.

KUBİLAY’DAN ŞAYİR VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle de depremin ardından afet bölgesine koşan Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve ekibine de sonsuz teşekkür ediyorum. Gönüllü, özverili, gayretli bir şekilde çalışarak yaralarımızın sarılmasına vesile olmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Dr. Metin Kubilay konuşmasının ardından tüm belediye personeli adına Başkan Şayir’e teşekkür çiçeği takdim etti.

















