Kaynak: Kocaeli’de deprem fırtınası

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; Kocaeli’de 26 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında en küçüğü 1.3, en büyüğü 2.0 olan 7 ayrı deprem meydana geldi. İŞTE MEYDANA GELEN DEPREMLER4 Nisan Salı Saat 15.40 - Gebze Denizli Mahallesi - 2.0 büyüklüğünde2 Nisan Pazar Saat 12.08 - Gebze Elbizli Mahallesi - 1.8 büyüklüğünde31 Mart Cuma Saat 15.29 - Dilovası Tepecik Mahallesi - 2.0 büyüklüğünde30 Mart Perşembe Saat 13.51 - Gebze Denizli Mahallesi - 1.7 büyüklüğünde29 Mart Çarşamba Saat 14.00 - Dilovası Tepecik Mahallesi - 1.9 büyüklüğünde28 Mart Salı Saat 09.38 - Dilovası - 1.3 büyüklüğünde26 Mart Pazar Saat 13.44 - Gebze Denizli Mahallesi DEPREM FIRTINASI NEDİR?Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre; bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının bir ana deprem ile bir ilişkisi de yoktur. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Kaynak: Kocaeli’de deprem fırtınası