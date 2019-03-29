Kaynakçı Kadın - Yemek Yapan Erkek

BURASI KO-MEK. BURADA KADIN İŞİ, ERKEK İŞİ YOK

KO-MEK’in en önemli özelliklerinden birini ise hiç kuşkusuz kadın - erkek ayırımına yönelik karşı duruşu oluşturuyor. KO-MEK’te bir kadın kaynakçılık branşı kursiyeri olarak kendini gösterirken, erkekler de yemek pişirmeyi öğrenmek için Aşçılık Branşı’nda eğitim alabiliyor.

KADIN – ERKEK KO-MEK’TE EŞİT

Kadın ya da erkek, herkes KO-MEK branşlarından yararlanabiliyor. KO-MEK’i farklı kılan, KO-MEK’in branşlarıyla, kadın – erkek eşitliği kavramına anlamlı destek vermesinde yatıyor. Bir kadın kaynak yapmayı öğrenmek isterse, bunun için sadece branşa kayıt yaptırması yeterli oluyor. KO-MEK’in Kaynakçılık branşında eğitim alan Rabia Kara bu güçlü kadınlardan biri olarak öne çıkıyor. Rabia Hanım, “Kadından kaynakçı olur mu” sözüne KO-MEK’ten aldığı eğitimle en güzel yanıtı veriyor. Genç mühendis adayı, mesleğine katkı sunmak amacıyla Gebze Kaynakçılık Atölyesi’nde Örtülü Elektrot ve Ark Kaynağı kursunu bitirdi. Rabia Hanım bununla da yetinmeyerek, bu dönem Argon Kaynağı kursuna başladı.

TALEP ERKEK KURSİYERLERDEN GELDİ

Bunun yanı sıra erkek kursiyerler yemek yapmayı öğrenmek için KO-MEK kurslarından yararlanıyor. KO-MEK, erkek kursiyerlerden gelen talep doğrultusunda, kısa süre önce Aşçı Çırağı kursu açtı. Kursiyerlere derste ilk olarak besinlerle ilgili teknik bilgi anlatıldı. Bu kapsamda

besinlerin yapısında bulunan, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller besin öğeleri olarak tanımlandı. Kursiyerler bu çerçevede yağ-protein dengesi ile minarelleri detaylı olarak öğrenme fırsatı yakaladı. Dersin teknik bölümünde ayrıca, sağlıklı pişirme yöntemleri detaylı olarak anlatıldı.

ERKEKLER MUTFAKTA

Teknik bilgilendirme, pratik uygulama ile desteklendi. Bu aşamada kursiyerler KO-MEK Mutfağına girerek, aldıkları teknik bilgiler ışığında yemek pişirdi. Önlüklerini takan kursiyerler, erkeklerin de en iyi şekilde yemek yapabileceklerini kanıtlandı.

Kursa katılan Ramazan Şeker, kursa isteyerek katıldığını anlatarak,

“Böyle bir kursa gelmekten çok mutluyum, Bu sayede evde ailemize yardımcı olabileceğiz. Burada teknik olarak bilgi aldık. Proteinleri, yağları öğrendik. Bu sayede yemeklerin nasıl sağlıklı yapılacağını artık biliyoruz” dedi. Kursa katılan diğer kursiyerler de, açtığı Aşçı Çırağı Kursu için KO-MEK’e teşekkür etti. Kursiyerler tüm erkekleri bu kurslara katılmaya davet etti.