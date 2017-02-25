GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserinin Suçluları Kocaeli'de Yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelileri İstanbul'a kaçmak isterken Kocaeli'de yakalandı.

Kayserinin Suçluları Kocaeli'de Yakalandı

25 Şubat 2017 Cumartesi 15:03


Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda A K.’nin (21) sürücüsü olduğu 38 TU 830 plakalı otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açılmış, olayda S.S. hayatını kaybederken A.K.’de yaralanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelilerini İstanbul’a kaçmak isterken Kocaeli’nde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan S.S.’nin vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen A.K.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
28 Şubatın Perde Arkası 28 Şubatın Perde Arkası
İlk tramvay raylara indi İlk tramvay raylara indi
Karaosmanoğlu Müjdeyi Verdi Karaosmanoğlu Müjdeyi Verdi
Gebze'nin Ciğerleri Kül Oldu! Gebze'nin Ciğerleri Kül Oldu!
İlk Kadınlar Sergisi ! İlk Kadınlar Sergisi !
60 Saniye'de Bu Hafta Neler oldu? 60 Saniye'de Bu Hafta Neler oldu?
Yukarı Çık

28 Şubatın Perde Arkası
Türk siyasetinin önemli isimlerinden, bir döneme damgasını vuran eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı...

Haberi Oku