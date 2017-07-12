Kazada yaralandı, hastanede öldü

TEM otoyolu İzmit Bekirdere rampasında otomobilin TIR’a çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit TEM otoyolu Bekirdere rampasında 2 Temmuz Pazar günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Rıfat Canbaz (29) idaresindeki 34 RY 5759 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Taner Yılmaz idaresindeki 34 JU 8824 plakalı TIR'a çarpmış, çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yol kenarındaki bariyere çarpmıştı. Kazada araç içindeki sürücü Rıfat Canbaz ve 1 yaşındaki oğlu Ömer Canbaz ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, eşi Burçin Canbaz ise önce Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine, buradan da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada ağır yaralanan Rıfat Canbaz yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan oğlu Ömer Canbaz ve eşi Burçin Canbaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul’da ikamet eden ve Ziraat Bankasında çalıştığı öğrenilen Rıfat Canbaz’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Canbaz’ın cenazesi memleketi Düzce’de toprağa verildi.