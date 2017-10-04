Kazaklar GTÜ’yü inceledi

Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri örneklerini incelemek üzere Türkiye’de örnek model olarak gösterilen Gebze Organize Sanayi Bölgesi(GOSB)'ni ziyaret eden Kazakistan Atyrau Valisi Nurlan Nogaev ve beraberindeki yerel yönetim üyeleri ve iş adamlarından oluşan heyet Gebze Teknik Üniversitesini(GTÜ) de ziyaret etti. GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım'ın katılımı ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından karşılanan heyet rektörlük makamında ağırlandı. Burada Görgün ile bir süre görüşen heyete GTÜ hakkında bilgi verildi. OSB’ler içinde üniversitenin rolü ve bu yapı ile ilişkilerin konu edinildiği üniversite sanayi ilişkisi üzerine yapılan görüşeme de Görgün önemli bilgiler de aktardı. Ardından GTÜ Mimarlık Fakültesinde görsel bir sunum gerçekleştiren Görgün üniversitenin akademik ve araştırmacı misyonunu aktardı. Türkiye'de ve dünyada yapılan üniversite sıralamalarında GTÜ' nün edindiği başarıları ifade eden Görgün, üniversitenin çalıştığı araştırma ve geliştirme - konuları ve bunların gerçekleştirildiği araştırma laboratuvar ve olanaklarını belirtti. GTÜ Nanateknoloji Enstitüsü laboratuvarları gezilerek yapılan araştırma geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Kazakistan Atyrau Valisi Nurlan Nogaev ziyaret sonrası Görgün' e GTÜ’den çok etkilendiğini ifade etti.