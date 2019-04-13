Kazana Düşen İşçi Öldü

Alınan bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) plastik üretimi yapan bir fabrikada çalışan Önder Çiçek, henüz belirlenemeyen nedenle içinde plastik hammadde bulunan kazanın içine düştü.

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çiçek, ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Çiçek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.