KBB Kağıtspor, İlk Yarıyı 3. Bitirdi
KOCAELİ (İHA)- Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ankara Anadolu Basket’i galibiyetinin ardından ligin yarısını 3.bitirdi.
12 şehirden 16 takımın yarıştığı TBL’nin ikinci yarısı 29 Ocak Cuma günü başlayacak. Ligi lider bitiren ve play-off final serisini kazanan iki takım Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek. Öte yandan sezonun ikinci yarısında TRT Spor 2, cuma ve pazartesi günleri oynanacak birer maçı naklen yayınlayacak. Ligin diğer maçları ,Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından youtube üzerinden canlı yayınlanmaya devam edecek.