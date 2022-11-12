KBB Oda Orkestrası’ndan Gebze ve İzmit’te İki Konser

KBB Oda Orkestrası’ndan Gebze ve İzmit’te iki konser

KBB Oda Orkestrası’nın beklenen konserleri için geri sayım başladı

KBB Oda Orkestrası’ndan Gebze ve İzmit’te iki konser

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası Engin Şen şefliğindeki ikinci büyük konseri için hazırlıklarını tamamladı. Beklenen konser 13 ve 14 Kasım günlerinde gerçekleştirilecek. İlk konser 13 Kasım Pazar akşamı Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, ikinci konser ise 14 Kasım Pazartesi akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Her iki konserin başlama saati ise 20.00 olacak. KBB Oda Orkestrası’na Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Arp Sanatçısı Çağatay Akyol, Borusan Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Efdal Altun’un solist olarak eşlik edecek.

MUHTEŞEM BİR REPERTUAR HAZIRLANDI

Klasik müzik severlerin ilgiyle beklediği konserde KBB Orkestrası, Barok Dönemden günümüze kadar uzanan son derece keyifli ve uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir repertuar sunacak. Konserde halk ozanlarımıza ait ezgilerin yanı sıra ünlü klasik besteciler; George Frideric Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, George Philipp Teleman’ın en önemli eserleri seslendirilecek.

TÜRKİYE’NİN YETİŞTİRDİĞİ İKİ ÖNEMLİ MÜZİK İNSANI

Konserde orkestraya Türkiye’nin yetiştirdiği iki büyük müzik insanı eşlik edecek. Türkiye’nin ilk erkek arpisti olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ile Borusan Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Efdal Altun, Oda Orkestrası’nda solist olarak yer alacak.

DÜNYA PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan klasik müzik çevrelerinin gözlerinin çevrileceği konserde izleyiciler önemli bir ana tanıklık edecek. Borusan Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Efdal Altun, ünlü Rus besteci Dmitri Şostakoviç’in viyola ve piyano için yazdığı ve geçtiğimiz yıllarda bulanan bir eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

KBB ODA ORKESTRASI’NIN ANLAMLI ÖZELLİĞİ

Şef Engin Şen yönetiminde KBB Orkestrası, keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından meydana geliyor. Orkestra 25 üyeden oluşuyor. Oda Orkestrası içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğrenci ve eğitmenleri ile müzik bölümü mezunları yer alıyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli’nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında bulunuyor.