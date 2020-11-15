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KBB'den "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik" projesi

Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olarak nitelendirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik" projesinde 1 milyon biberiye fidesi toprakla buluşturuldu.

KBB'den

15 Kasım 2020 Pazar 14:34

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kandıra’da 100 kişiye 1100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle ilçe ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacağı, çarpan etkisi ile ekonomik girdinin 80 milyon liraya ulaşacağı aktarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendislerinin dikimin gerçekleştirileceği tarlalarda gerekli kontrolü sağladığı, çiftçilere danışmanlık hizmeti verildiği yer alan açıklamada, "Kandıra’nın hikayesini yazacak" diye nitelendirilen projede şimdiye kadar 1 milyon biberiye fidesinin toprakla buluştuğu kaydedildi.



AA
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