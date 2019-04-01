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K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Beklenenin üstünde ziyaretçi sayısına ulaşan Gebze K@bin’i Şubat ayından bu yana 21 binvatandaş ziyaret etti.

K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:36

Gebze-Darıca Metro Projesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi için Gebze Kent Meydanı’na kurulan Kocaeli Bilgilendirme Noktası (K@Bin) açıldığı günden bu yana vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projesi olan K@bin, Şubat ayından bu yana 21 bin vatandaşı ağırladı.

ÇOCUKLARA SANAL EĞİTİM VERİLİYOR

Yüksek teknoloji ile donatılan K@bin’de Kocaeli’nin değişik yerlerinden fotoğraflanmış kareler, trafik simülasyonları, çocuk oyunları ve sanal turların yer aldığı interaktif uygulamalar,  3D oyunlar ve görsel aktarımlar sayesinde vatandaşlar yerin altından seyahat etmenin ayrıcalığını yaşıyor. Gebze-Darıca metro projesinin gelişimi ve işleyiş süreci hakkında bilgi verilen K@bin’de çocuklar için sanal turlar ve metro kullanımını öğreten çeşitli teknolojiler yer alıyor.

2 AYDA 21 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Açıldığı Şubat ayı itibariyle 21 bin ziyaretçi sayısına ulaşan K@bin’den vatandaşlar memnun ayrılıyor. Sivil toplum kuruluşları, okullar ve Gez-Gör grupları tarafından da yoğun olarak ziyaret ediliyor. Metro bilgilendirmesinin yanı sıra Gebze’nin gelişimi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları hakkında da bilgi edinen vatandaşlar, hem eğitici hem de keyifli bir ortam olduğunu vurguluyor.

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