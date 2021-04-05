Keçe Yapım Kursuna Başvurdunuz Mu?

Tiftik keçisi, koyun, tavşan, deve ve lama gibi hayvanların yünlerinin su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan liflerin birbiri arasına girmesi ile elde edilen keçe, bilinen en eski tekstil yüzeyli el sanatı ürünüdür. Kullanım alanının genişliği nedeniyle keçe, günlük yaşamın bir parçası olarak varlığını bugünde sürdürmektedir.

YÜN SANATA DÖNÜŞÜYOR

Makineleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte eskimeye yüz tutan keçe yapımı günümüzde turistlik eşyalarda ve hediyelik ürünlerde olduğu gibi birçok ünlü sanatçının eserlerinde keçe görülmektedir. Geçmişi asırlar öncesine dayanan keçe yapımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) sayesinde günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği Keçe Yapımı kursunda kursiyerler; yün boyama tekniklerinden, keçe malzeme kullanımına ve ürün oluşturmaya kadar tüm modülleri öğrenerek pratiğe döküyorlar.

































2213 KİŞİ KEÇE YAPIM KURSU ALDI

Kocaeli’nde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 352 farklı branşta eğitim veren KO-MEK, şimdiye kadar toplamda 679 bin 523 kişiye sertifika verdi. KO-MEK pandemi döneminde tüm önlemleri aldıktan online ve yüz yüze olmak üzere eğitimlere devam etti. Yeni dönemde de yoğun başvuru alan Keçe Yapımı kursunda KO-MEK’ten şimdiye kadar 2213 kursiyer bu alanda eğitim aldı.

YÜN NASIL KEÇEYE DÖNÜŞÜYOR

Tüm branşlarda olduğu gibi Keçe Yapım kursuna da oldukça yoğun ilgi gösteren kursiyerler, KO-MEK kurslarında ilk önce uygun boyama yöntemleri ile yünleri boyayarak işe koyuluyorlar. Daha sonra yünler boyutlarına göre ayrılarak saçma ve sarma işlemine tabi tutuluyor. Sabır ve emeğin ön planda olduğu keçe yapımı kurslarında daha sonra keçeleştirmenin oluşması için tepme ve pişirme işlemleri yapılır. Keçeler yıkanıp kurutulduktan sonra artık kursiyerler bireysel becerilerini göstererek keçe için desen ve şekil vermeye başlarlar. Keçe desenleme işleminden sonra yıkama ve kurutma yapılarak keçe ürünler oluşturulur ve kullanıma hazır olur.

KEÇE İLE NELER YAPILIR

Göz nurunun maharetli ellerle buluşması ile başlayan yolculuk sonunda yörelere özgü desen, renk, motiflerle bezenen desenli veya desensiz ürünler ortaya çıkar. Üretilen bu ürünler ise; yaygı, yolluk, seccade, yastık, eğer örtüleri, çadır, ev eşyası yapıldığı gibi kepenek, yelek, çizme, çorap, patik vb. giyim eşyası da yapılmaktadır.

KEÇENİN TARİHİ

Keçecilik tarihine bakıldığında yapım tekniği olarak tepme keçe tekniği ile karşılaşılmaktadır. Günümüzde ise “Islak keçe” yapımı ve “Kuru keçe” yapımı olmak üzere iki yeni teknik yaygınlaşmaktadır. Bu teknikler sayesinde geleneksel tepme keçe yapımı, kolaylaşmış ve güç isteyen bir işlem olmaktan çıkmıştır. Islak keçe yapımı tepme keçe yapımı ile neredeyse aynıdır. Ancak bu teknikle keçe yapımında büyük bir atölyeye ya da beden gücüne ihtiyaç yoktur. Bu teknik sayesinde hamamlarda ya da büyük atölyelerde yapılan keçe yapım aşamaları basite indirgenmiş, keçenin bir hobiye dönüşmesini sağlamıştır. Kuru keçe yapım tekniği ise keçenin evlerde de yapılmasına olanak sağlayan yeni bir tekniktir. Kuru keçe yapımı için su ve sabuna gerek yoktur. Bu teknikte tüm malzeme piyasada rahatlıkla bulunan keçe iğnesi ve renkli elyaflardan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak desenlendirme tekniklerinde de farklılık gözlenmemektedir.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilir.







