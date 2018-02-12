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Kemik ölçümleri yapıldı

Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’ne katılan kadınlar için önemli hizmet

Kemik ölçümleri yapıldı

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’ne katılan kadınların kemik ölçümlerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 80 kadının kemik ölçümü yapıldı.

 PROJEYE KATILAN KADINLARDAN İLGİ GÖSTERDİ

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yapılan osteoporoz eğitimi ve kemik ölçümü etkinliğine Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’ne katılan kadınlar büyük ilgi gösterdi.

KEMİK ERİMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Kemik ölçümleri gerçekleştirilen kadınlara ardından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından kemik erimesi ile ilgili bilgi aktarıldı. Bilgilendirmede,  kemiklerin zayıflaması ve kırılgan bir hal alması anlamına gelen (osteoporoz)kemik erimesi hastalığına yakalanan hastaların hayat kalitesinde ciddi bir düşüş yaşandığı kaydedildi. Bu hastalığa karşı koymanın mümkün olduğu ifade edilen bilgilendirmede özellikle çocuk yaşlardan itibaren ve hayat boyunca düzenli olarak D vitamini içeren yiyeceklerin tüketilmesi önerildi.

 TEŞEKKÜR ETTİLER

Bilgilendirmeyi dikkatli kadınlar, kemik ölçümlerini yaptıran ve bu konuda kendilerini bilgilendiren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti. ​

 
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