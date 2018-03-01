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Kenan Sofuoğlu Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu Gebze’ye geliyor.

Kenan Sofuoğlu Gebze'ye geliyor

01 Mart 2018 Perşembe 10:21


Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ünlü motosiklet yarışçısı, farklı klasmanlarda dünya birincilikleri olan Kenan Sofuoğlu yarın (2 Mart Cuma) günü Gebze’ye geliyor. Ahmet Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleşecek olan spor söyleşisi 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Kültür Merkezi salonunda gerçekleşecek. 2 Mart Cuma günü saat 15.00’de başlayacak olan spor söyleşisine tüm Gebzeliler davetli.

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