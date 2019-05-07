Kendi Bölgelerinde Hayvanları Koruyacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından “2019 Yılı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Programı” düzenlendi. Fuar içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirilen programda alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verildi. Eğitimin sonunda katılımcılara “Hayvan Koruma Görevlisi Kartı” verildi.

44 HAYVANSEVER EĞİTİME KATILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenliyor. 2019 yılı eğitimine toplam 44 hayvansever katıldı. Eğitim sonunda 44 kişi kartlarını alarak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmaya hak kazandı.



HAYVAN KORUMA EĞİTİMİ ÖNEMLİ



“2019 Yılı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Programı” sonunda gerçekleştirilen kart dağıtım töreninde konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan “Sokak hayvanlarıyla ilgili önemli çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili bizlere yardımcı olun ve beraber çözüm üretelim. Sıkıştığımız noktalarda sizlerden yardım istiyoruz. Biz elimizdeki imkânlar ne ise onu seferber edelim. Makul ve mantıklı tüm ne varsa, biz bunun içerisinde varız. Hayvan koruma eğitimi önemli. Bu eğitime katıldığınız için sizleri tebrik ediyorum” dedi.



UZMAN İSİMLER EĞİTİM VERDİ



“2019 Yılı Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Programı”nda alanında uzman isimler eğitim verdi. Eğitim programında Büyükşehir Veteriner Şube Müdürü Veteriner Hekim M. Feyzi Karabıyık, Kocaeli Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden Bülent Dağdeviren ve Veteriner Hekimler Koray Özgür, Emin Uzuner, Aysel Ilgaz sunum gerçekleştirdi.