Kent Bayramlaşması’nda Birlik Mesajı

MAZLUMLAR BİZİ ÖRNEK ALIYOR
Bayramlaşmasının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Türkiye’nin en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, bu birlik ve beraberlikten vazgeçilmedikçe kimsenin Türk milletine diz çöktüremeyeceğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da konuşmasında” Türkiye daha güçlü olacak, diri ve iri olacak. Bizler kucaklaşarak dünyaya örnek olacağız. Birlik olacağız. Sömürülen, itilen tüm mazlumlar bizi örnek alıyor. Bayramlar bizi birbirimize yakınlaştıran en güzel zamanlardır. Şu anda bayramlaşmada tüm siyasi partilerimizin temsilcileri burada. Bu güzellik bize yeter. Şehit ailelerimizi unutmayalım. Ailelerini, engellileri ihmal etmeyelim. Onları ziyaret edelim” şeklinde konuştu.
KOCAELİ’DE BÜYÜK BİR BİRLİKTELİK VAR
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da konuşmasında şunları kaydetti: “Bayramlar milli ve manevi değerler açısından büyük öneme sahiptir. Kocaeli’de bu yıl büyük bir birliktelik var. Farklı siyasi gruplar bir araya geliyor. Kentin dinamikleri bir araya geldi. Bayramlar küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmak için büyük bir fırsat veriyor. Bu birlikteliği sağlayan tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Kocaeli her gün kendisini geliştiriyor. Birçok çalışma ve hizmet gerçekleştiriyor. Bu hizmetlerin hayata geçmesinde başta eski Başbakan Yardımcımız Fikir Işık ve tüm milletvekillerimize, oda başkanlarımız ve siyasi partilerimizin başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Bayramlaşma alanında vatandaşlara mancarlı pide, ayran ve pişmaniye ikram edildi. Günün anısına topluca bir hatıra fotoğrafı çekildi.