Kent Bayramlaşması’nda Birlik Mesajı

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi ile birlikte bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilen geleneksel Kent Bayramlaşması Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Saffet Sancaklı, AK Parti İL Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşmada yapılan konuşmalarda ülkenin huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği mesajları verildi.

MAZLUMLAR BİZİ ÖRNEK ALIYOR

Bayramlaşmasının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Türkiye’nin en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, bu birlik ve beraberlikten vazgeçilmedikçe kimsenin Türk milletine diz çöktüremeyeceğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da konuşmasında” Türkiye daha güçlü olacak, diri ve iri olacak. Bizler kucaklaşarak dünyaya örnek olacağız. Birlik olacağız. Sömürülen, itilen tüm mazlumlar bizi örnek alıyor. Bayramlar bizi birbirimize yakınlaştıran en güzel zamanlardır. Şu anda bayramlaşmada tüm siyasi partilerimizin temsilcileri burada. Bu güzellik bize yeter. Şehit ailelerimizi unutmayalım. Ailelerini, engellileri ihmal etmeyelim. Onları ziyaret edelim” şeklinde konuştu.





KOCAELİ’DE BÜYÜK BİR BİRLİKTELİK VAR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da konuşmasında şunları kaydetti: “Bayramlar milli ve manevi değerler açısından büyük öneme sahiptir. Kocaeli’de bu yıl büyük bir birliktelik var. Farklı siyasi gruplar bir araya geliyor. Kentin dinamikleri bir araya geldi. Bayramlar küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırmak için büyük bir fırsat veriyor. Bu birlikteliği sağlayan tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Kocaeli her gün kendisini geliştiriyor. Birçok çalışma ve hizmet gerçekleştiriyor. Bu hizmetlerin hayata geçmesinde başta eski Başbakan Yardımcımız Fikir Işık ve tüm milletvekillerimize, oda başkanlarımız ve siyasi partilerimizin başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.







Bayramlaşma alanında vatandaşlara mancarlı pide, ayran ve pişmaniye ikram edildi. Günün anısına topluca bir hatıra fotoğrafı çekildi.