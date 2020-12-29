Kent Genelinde Tüm Yol Ve Duraklar Temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri D-100 ve D-130 karayolu ile duraklarda temizlik çalışması yapıyor.

Ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin en işlek güzergâhlarından D-100 ve D-130 karayolları ile ilçelerdeki ana caddeler başta olmak üzere tüm yollarda ve duraklarda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri temizlik yapıyor.

YOLLAR TEMİZLENİYOR

Yol temizliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor. 15 araç ve 17 personelden oluşan ekipler D-100 karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri yol süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

ÇALIŞMALAR YOL GÜVENLİĞİ ALINARAK YAPILIYOR

Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutuluyor.

DURAKLAR TEMİZLENDİ

Ekipler ayrıca D-100 ve D-130 karayolu üzerinde bulunan, vatandaşların toplu taşıma araçları için sıklıkla kullandığı duraklarda ekipler tarafından temizlendi. Temizlik çalışması kapsamında ekipler, durak içi ve dışında mıntıka temizliği yapıyor. Daha sonra deterjan temizliğiyle duraklar silinerek hijyen sağlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının başladığı ilk günden bu yana şehirdeki birçok alanda temizlik ve dezenfektan uygulama çalışması gerçekleştirdi.





























