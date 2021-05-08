Kent Genelinde Yollar Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yapılan asfaltlama çalışmaları ile cadde ve bulvarlarda yollar yenileniyor

Tam kapanma sürecinde kent genelinde üstyapı çalışmalarına araç ve yaya trafiğinin olmamasını fırsat bilerek hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve kent içi ulaşımında güvenlik ve konforu artırmak için asfaltlama çalışmaları ile yolları yeniliyor.

TÜM İLÇELERDE ÇALIŞMA VAR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmit İlçesinde araç trafiğinin oldukça fazla olduğu bir lokasyonda bulunan Rafet Karacan ve Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarlarında asfaltlama çalışması yaptı. Öte yandan Başiskele Alsancak Caddesi Gölcük İpek Yolu ve Körfez Hürriyet Caddelerinde asfaltlama çalışmaları ile yolları yenilendi.

KAPANMA SÜRECİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli genelinde cadde ve bulvarlarda asfaltlama çalışmalarıyla üst yapıyı yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli’nin ulaşım ağını yeniliyor. Büyükşehir ekipleri, 17 gün birçok noktada asfaltlama çalışması yapacak.



















