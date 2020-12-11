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Kent Genelindeki Yollar Bakımdan Geçiyor

Büyükşehir Belediyesi, yolların konforlu ve güvenli olması için tüm ilçelerdeki ana arterler ve köy yollarında yol iyileştirmeleri ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

Kent Genelindeki Yollar Bakımdan Geçiyor

11 Aralık 2020 Cuma 11:21

 

Büyükşehir Belediyesi, yağışların olmaması ve havaların elverişli olmasını fırsat bilerek Kocaeli genelinde ana arterler ve köy yollarında yol iyileştirmeleri ve üstyapı çalışmalarını hızlandırdı. Tüm ilçelerde üst yapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yol medeniyettir ilkesiyle, yolların konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

KARTEPE ZİRVESİ ALT YOLUNDA ASFALT YAMA

Arslanbey’ den Kartepe Zirvesi’ne ulaşımı sağlayan alt yolda asfalt yama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte araç trafiğinin yoğunlaştığı Kocaeli kış turizminin önemli merkezi Kartepe Zirvesi alt yoluna 200 ton asfalt yama serdi. İklim koşulları sebebiyle bozulan, çöken kısımlar ekipler tarafından düzeltildi. Kar yağışı öncesi yapılan üstyapı çalışmalarıyla Kartepe Zirvesi’ne Arslanbey’den çıkılan alt yol güvenli hale getirildi.

 

EĞİTİM KAMPÜSÜ YOLU TAMAMLANDI

Akçaray Tramvay hattına paralel olarak Kongre Merkezi Tramvay durağından, Eğitim Kampüsü durağına ulaşımı sağlayan 30 metrelik yolda genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 200 ton asfalt, 270 ton binder asfalt ve 650 ton pilent mix temel serimi yaptı. İzmit Miralay Mümtaz Caddesi’nin bozuk olan 100 metrelik kısmı kazılarak asfalt yama serildi.

 

İZMİT KÖY YOLLARINDA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

İzmit ilçesinde birçok farklı noktada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını şehir merkezindeki gibi konforlu ve güvenli hale getiriyor. Orhaniye-Çubuklu Osmaniye grup bağlantı yolunda asfalt yama çalışması ile yolun bozuk ve aşınmış kısımları yenileniyor. Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan 2,5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yolunda asfalt öncesi iyileştirme ve terasman çalışması yapan ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yapacak. Pmt serilmesinin ardından 2,5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yoluna 3 bin 500 ton asfalt serilecek. Çalışmalar kent genelinde hava şartlarının elverdiği sürece tüm hızı ile devam edecek.

 










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