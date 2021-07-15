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Kent Genelindeki Yollarda Bakım Ve Onarımla Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından kentin birçok noktasındaki yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor

Kent Genelindeki Yollarda Bakım Ve Onarımla Sürüyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:33

 

Kent genelinde cadde ve bulvarlarda iklim koşulları, ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulma ve aşınmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfaltlama çalışmaları ile gideriliyor. Yollarda yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile meydana gelen deformasyonlar giderilerek, yol konforu ve güvenliği sağlanıyor.

 

MUHTAR VE VATANDAŞ TALEPLERİ ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

İzmit Akmeşe, Başiskele Ayazma Caddesi, Körfez İlçesi Kutluca Mahallesi, Gölcük ilçesi Yeni Feradiye Köyü yolunda bozulmuş ve aşınmış kısımlar, araçlar için herhangi bir olumsuzluğa sebep olmaması için yapılan asfaltlama çalışması ile giderildi. Yol güvenliği ve konforunu arttırıcı üstyapı çalışmaları gerek Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ne yapılan talepler gerekse muhtarların talepleri, ilgili birimlerce değerlendirmeye alınarak hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

 

YOLLARDAKİ AŞINMA VE BOZULMALAR GİDERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Büyükşehir Belediyesi Solaklar Şantiyesinde üretilen asfalt kullanılıyor. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yol üs yapısı ile ilgili vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere karşılık vererek müdahalede bulunan ekipler, yollardaki bozulma ve aşınmaları yaptıkları asfaltlama ile gidererek yol konforunu arttırıyor. Yolun bozulan kısmını kazıyarak söken ekipler bozulan kısma yeni asfalt serimi yaparak yolda iklim koşulları ya da ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen deformasyonu gideriyor.

 
















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