Kent Konut’ta Deprem Tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana binada ve çevre birimlerdeki binalarda deprem tatbikatlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut’ta deprem tahliye ve depremden dolayı çıkan yangın tahliyesi tatbikatı yapıldı. Tüm evresinde gerçeği aratmayan tatbikat; Kent Konut çalışanlarının ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti. Senaryoya bağlı kalınarak gerçekleştirilen tatbikat başarı ile sonuçlandı.

ÖNCE EĞİTİM VERİLDİ

Tatbikat öncesinde Kent Konut personeline, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından teorik eğitimler verildi. Sivil savunma uzmanı tarafından Afet Planı Masa Başı Tatbikatında; deprem anında yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken hususlar, evde alınacak önlemler gibi konulara değinildi. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren tatbikat eğitimi sonrasında, şirket yetkilileri ve sivil savunma ekiplerinin katılımıyla tatbikat başladı.

TATBİKAT BAŞARI İLE SONUÇLANDI

Ekipler tarafından hazırlanan deprem tatbikatı senaryosu doğrultusunda tatbikat başlatıldı. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, senaryo gereği görevliler elektrik şalterini indirip doğalgaz vanalarını kapattı. Gerçekleşen deprem sonrasında binayı öncelikle şirketin ilk yardım ve sivil savunma ekipleri terk etti. Daha sonra şirketin zemin katından başlamak üzere 3,5 dakikada çalışanlar ve vatandaşlar tahliye edildi. Deprem sonrası çıkabilecek ikincil afet olan yangınlara karşı önlemler alındı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.