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Kent Konut’ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat!

Gerçeğini aratmayan tatbikatta Kent Konut personeli, Genel Müdürlük binasını tahliye etti

Kent Konut'ta Gerçeği Aratmayan Tatbikat!

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:37

 


                                                                                             

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut’ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Kocaeli İtfaiyesi sivil savunma ekiplerinin takip ettiği tatbikatta Kent Konut çalışanları güvenli bir şekilde çalışma alanlarından tahliye edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta personel bilinçli hareket ederek kısa sürede Genel Müdürlük binasını boşalttı.

 

HAYAT KURTARAN BİLGİLER AKTARILDI

‘Deprem ve Deprem Anında Yapılacaklar’ konulu tatbikat öncesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen tarafından, bilgilendirme toplantısı yapılarak, tatbikatın senaryosu anlatıldı. Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen bilgilendirmede ilk olarak depremin ilk anında yapılması gerekenlerle ilgili personele hayat kurtaran bilgiler aktardı.

 

“HAYAT ÜÇGENİ”

Depremi hisseder hissetmez hemen bulunulan yerde alan küçülterek başın korunmaya alınması gerektiğini anlatan Şen, “Alan küçültürken, bir yerden de destek alın. Zira sarsıntı sizi bulunduğunuz yerden savurabilir. Hayat üçgeni oluşturmaya gayret edin. Enkaz altında kalmanız durumunda bu yapacaklarınız, ekipler size ulaşana kadar hayatınızı kurtaracaktır. Deprem bitince ise etrafınızdakileri ile iletişime geçin ve hızlıca binayı tahliye edin” dedi.

 

TAHLİYE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILDI

Şen’in bilgilendirmesinin ardından senaryo doğrultusunda alarmın çalmasıyla personel masa altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da binayı tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçildi. Gerçeği aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.









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