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Kent Meydanında Kadir Gecesine özel program

Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi 21 Haziran Çarşamba günü saat 23:30’da Milli İrade Kent Meydanında Kadir Gecesi Özel programı düzenlenecek.

Kent Meydanında Kadir Gecesine özel program

20 Haziran 2017 Salı 09:40

Teravih Namazı sonrası başlayacak programda Dursun Ali Erzincanlı birbirinden güzel eserleri eşsiz yorumu ile Gebzeliler için seslendirecek. Ayrıca bu özel gecede Dünya Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Hafız Ali Tel, Kurra Hafız Abdurrahman Bozan, Hafız İsmail Süpürgeci,  Adem Akbaş, Mehmet Güneş ve İrfan Tatlı Kur’an Tilaveti gerçekleştirecek. Bu özel gecenin maneviyatını hep birlikte geçirmek isteyen tüm Gebzeliler, Milli İrade Kente Meydanında gerçekleşecek olan Kadir Gecesi Özel programına davetli. 

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