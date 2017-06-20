Kent Meydanında Kadir Gecesine özel program

Teravih Namazı sonrası başlayacak programda Dursun Ali Erzincanlı birbirinden güzel eserleri eşsiz yorumu ile Gebzeliler için seslendirecek. Ayrıca bu özel gecede Dünya Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Hafız Ali Tel, Kurra Hafız Abdurrahman Bozan, Hafız İsmail Süpürgeci, Adem Akbaş, Mehmet Güneş ve İrfan Tatlı Kur’an Tilaveti gerçekleştirecek. Bu özel gecenin maneviyatını hep birlikte geçirmek isteyen tüm Gebzeliler, Milli İrade Kente Meydanında gerçekleşecek olan Kadir Gecesi Özel programına davetli.