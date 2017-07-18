banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kent Mezarlığı Binasına Kavuşuyor

Cenaze hizmetlerinin yürütüleceği Kent Mezarlığı’ndaki yeni bina tamamlanıyor.

Kent Mezarlığı Binasına Kavuşuyor

18 Temmuz 2017 Salı 11:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetlerini yürütmek için Kent Mezarlığı’nda yeni bir bina inşa etti. Binada son rötuşler sürüyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü cenaze hizmetleri yeni binanın tamamlanmasının ardından Kent Mezarlığı’nda devam edecek. Çalışmaları nerdeyse tamamlanan bina mezarlığın girişinde yer alıyor.

MODERN BİNA

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde en önemli hizmet olan cenaze hizmetleri uzun yıllardır Asri Mezarlık’ta devam ediyordu. Asri mezarlığın yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle cenaze hizmetleri, yeni binanın tamamlanmasının ardından Kent Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan yeni ve modern hizmet binası kısa bir süre içerisinde hizmete girecek.

TAM DONANIMLI

Bina içerisinde hem bayanlar için hem erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemleri yer alacak. Modern bina aynı anda 6 cenazeye hizmet verecek. Binada 24 kişilik morg ve adli tıp odası da bulunuyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aşırı Yağışlar İçin Hazır Kıta Aşırı Yağışlar İçin Hazır Kıta
Uygulamalı Eğitimler Başladı Uygulamalı Eğitimler Başladı
Kartepe Yolu Yenileniyor Kartepe Yolu Yenileniyor
GTÜ’ ye Uğramadan Tercih Yapmıyorlar GTÜ’ ye Uğramadan Tercih Yapmıyorlar
Sertifikalı Pet Shop Eğitimi Sertifikalı Pet Shop Eğitimi
Valimize Hayırlı Olsun Ziyareti Valimize Hayırlı Olsun Ziyareti
Yukarı Çık

banner149

Aşırı Yağışlar İçin Hazır Kıta
Kocaeli İtfaiyesi, Marmara Bölgesinde etkili olması beklenen yağışlara karşı önlemini aldı.

Haberi Oku