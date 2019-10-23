Kentsel dönüşüme büyük müjde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 6306 sayılı kanun değişikliği 19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile müteahhitlerin yapı ruhsatı almadan önce maliyet bedelinin yüzde10’u kadar teminatı İdareye vermesi mecbur hale getirildi.

MÜTEAHHİT PAYINA DÜŞEN HİSSEYİ SATABİLECEK

Ayrıca, müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı artık inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine göre yapılabilecek. Tamamlanma oranın yüzde 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabilecek. Eğer müteahhit idareden inşaatın tamamlandığına dair yazı alırsa, veya yapı kullanma izin belgesi sunarsa payına düşen bağımsız birimlerin tamamını satabilecek.

BİTİRİLEMEYEN İNŞAATLARA FESİH HAKKI GETİRİLDİ

Vatandaşın en çok mağdur olduğu konuların başında yer alan inşaatın söz verilen tarihte başlamaması ya da uzun süre ara verilmesi durumlarda ise vatandaşa fesih hakkı geldi. Bütün malikler ile anlaşma sağlanması ve yapım işine engel hukuki bir gerekçe olmadan bir yıl içinde yapım işine başlanmaz ise veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede inşai faaliyete devam edilmiyorsa fesh hakkı kullanılabilecek. Fesih sonrasında, başvuru yapılırsa taşınmazların tapu kaydına şerh edilmiş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ilgili tapu müdürlüğünce terkin edilecek, hatta müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri de hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek.