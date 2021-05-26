Kereste Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki kereste fabrikasına sıçradı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Evde maddi hasar oluşurken, fabrikanın bir bölümü de kullanılamaz hale geldi.

Fabrikada zarar görmeyen bazı makinalar ile ürünler ise iş makinesi yardımıyla güvenli bir bölgeye taşındı.





















