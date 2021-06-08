Kerpe Sahili Yaza Hazırlanıyor





Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin önemli turizm lokasyonlarından olan Kerpe Sahili’nde kilit parke yapım çalışmaları yapılıyor. Yaz aylarında yoğun bir turizm sezonu geçiren Kerpe Sahili yapılan üst yapı çalışması ile yaza hazırlanıyor.

PARKE TAŞLARI YENİLENİYOR

Yaz aylarında deniz sezonunun açılmasıyla kalabalık bir nüfusa erişen Kerpe Sahili’nde parke yollar Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. 4 bin 500 metrekare kilit parke taşı döşenecek Kerpe Sahili yaz sezonuna hazır hale getiriliyor.













