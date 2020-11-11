Kesilen Asırlık Ağaçların Yerine Fidanlar Dikildi

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçları Büyükşehir Belediyesince kaldırılmıştı.

Bir süredir boş bırakılan eski ağaçların yerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yeni çınar ağaçlarının dikimi için çalışmalar yapılmıştı, tamamlanan çalışmaların ardından yürüyüş yolunda kaldırılan çınar ağaçlarının yerine 22 fidan dikildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fidan dikiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin hazırladığı rapor doğrultusunda 22 çınarın devrilme tehlikesi olduğu için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla kaldırılmasının istendiğine değindi.

Söz konusu işlemlerin tamamlandığını belirten Büyükakın, şunları söyledi:

"Alelacele fidan dikmek yerine çınar fidanlarının dikimi için en uygun zamanı bekledik. Gerekli tahlilleri yaptık ağaç dikme zamanı için kasım ayı uygundu. Biz de bugün kaldırılan ağaçlarımızın yerine yeni çınarlarımızı diktik. Yakmaya, yıkmaya meraklılara inat biz şehrimizin yemyeşil bir hale getirmeyi hedefledik. Gri olan bu kenti yemyeşil bir şehre dönüştürdük. Bu zamana kadar 8,5 milyon ağacı toprakla buluşturduk. İnşallah bu diktiğimiz çınarlar gelecek nesillerimize nefes aldıracak, gölge olacak. Burası çok daha güzel bir yer olacak."



Öte yandan etkinliğe katılan gazeteciler de fidan dikimi gerçekleştirdi.





