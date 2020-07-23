Kesim sırası alma tarihi uzadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı, modern mezbahalarında pandemi salgını tedbirleri alınarak kurban kesimi için sıra dağıtımına başlanmıştı. Solaklar Yolu üzerindeki İzmit mezbahasından kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşların talebiyle internet üzerinden yapılacak başvuru süresi uzatıldı.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Solaklar yolu üzerinde hizmet veren modern İzmit Mezbahası’nda kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden başvurusu alınmıştı. ebelediye.kocaeli.bel.tr internet sitesi üzerinden başlayan başvurular vatandaşlardan gelen talep üzerine uzatıldı. Vatandaşlar 28 Temmuz Salı günü saat 17.00’e kadar başvuru yapabilecek.

ÖN KAYIT VE DEKONT

Ön kayıtlarını yaptıran vatandaşların daha sonra Vakıfbank E-5 İzmit Şubesine İlçe Kurban Komisyonu adına açılmış olan 00158007293406168 No’lu hesaba veya veya TR 490001500158007293406168 No’lu İBAN numarasına büyükbaş kesimi için 400 TL, küçükbaş kesimi için 100 TL yatırarak dekontlarını 23 Temmuz Perşembe günü saat 09:00 dan 28 Temmuz Salı günü saat 17.00’e kadar 0 531 882 58 89 numaralı telefona whatsapp üzerinden göndermeleri gerekiyor. Telefona gönderilecek dekont görselindeki ad soyad ve dekont numara kısmının okunabilecek şekilde olması gerekiyor.



