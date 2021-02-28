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Kesintisiz Su İçin 11 Adet İçme Suyu Deposu

Kocaeli’nin kesintisiz ve musluktan içmesuyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde muhtelif kapasitede toplam 11 adet yeni içme suyu deposu inşa edecek.

Kesintisiz Su İçin 11 Adet İçme Suyu Deposu

28 Şubat 2021 Pazar 16:38


Küresel ısınma ile birlikte suyun önemi ve korunması da  büyük önem kazanıyor. Sanayi kenti Kocaeli’nin artan işgücü ile birlikte nüfusu 2 milyona dayandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, nüfus artışını göz önünde bulundurarak ihtiyaç olan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu depolarının yapılması talimatını verdi. Bu doğrultuda İSU Genel Müdürlüğü, Gebze, Dilovası ve Körfez İlçelerinin muhtelif kırsal bölgelerinde yeni ve daha büyük kapasiteli depoların yapılması için projeler hazırladı.

 

TOPLAM 7050 M3 SU DEPOLANACAK

İhalesi tamamlanan “Gebze, Dilovası ve Körfez İlçeleri Muhtelif İçme suyu Depo İnşaatı” projesi kapsamında 3 ilçede yeni depolar inşa edilecek. Proje kapsamında, Gebze Balçık’ta 5000 m3, Cumaköy’de 500 m3, Denizli’de 500 m3 ve Elbizli’de 100 m3, Dilovası ilçesinde Tepecik’te 500 m3, Körfez ilçesinde Kalburcu Merkezde 100 m3, Kalburcu Bektaş’ta 100 m3, Alihocalar’da 100 m3, Kırcaali, Kozluca ve Naipköy’de 50’şer m3 olmak üzere toplam 11 adet yeni depo inşa edilecek. Üç ilçede 11 adet yeni depo ile toplam  7 bin 50 metreküp su depolanması sağlanarak bölgenin uzun süre ihtiyacı karşılanmış olunacak.

 

BAĞLANTI HATLARI YAPILACAK

Önümüzdeki günlerde Gebze Balçık’ta 5000 m3 kapasiteli su deposunun inşa çalışmalarına başlanılacak. Yeni depoların bağlantı çalışmaları kapsamında üç ilçede toplam 6.2 km uzunluğunda içmesuyu bağlantı çalışması da yapılacak.

 

BAŞKAN,”HERŞEY İNSANIMIZ İÇİN”

Kesintisiz hizmet için çalışmalar gerçekleştirdikleri ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeni yapılacak depoların Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinin kırsal bölgelerinin içme suyu ihtiyacını depolayacağını söyledi. Yaklaşık 17 milyon liraya mal olacak 11 adet deponun bölgede yaşayan vatandaşlar için hayırlı olmasını temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, ” Her şeyi insanımız için programlıyoruz. İnsanlarımızın su gibi hayati konularında ihtiyacını karşılayacak yeni depolar ile birlikte her türlü hizmetlerimizi program çerçevesinde sürdürüyoruz” dedi.

 











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