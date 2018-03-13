“Keşke 20 sene önce bu eğitimler olsaydı”

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de kursiyerlerini hayata hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları “Aile Okulu” projesi ile mutlu evler bilinçli aileler oluşturmaya devam ediyor. Eşler arasındaki iletişim, çocuk eğitimi, toplumsal davranışlar gibi önemli konular hakkında alanında uzaman eğitmenler eşliğinde kursiyerlere eğitim veren KO-MEK’te 8. Dönemin 3. Hafta programında “Ailem benim Her şeyim” konusu ile Psikohekim Abdülaziz Yılmaz oldu. Körfez ve Gebze bölgesinde iki bölümde verilen eğitimlere katılan kursiyerler anlatılanları dikkatle dinleyerek not aldı.

“AİLE OKULU İLE DAHA BİLİNÇLİYİZ”

Aile okulu eğitimlerine fırsat buldukça birlikte katılan 28 yıllık evli Erkan ve Nurcan Aydın Çifti verilen eğitimlerin kalitesinden ve aile hayatına kattıklarından oldukça memnun. Tüm eşleri aile okulu eğitimlerine birlikte katılmaya davet eden Erkan Aydın KO-MEK aile okulu eğitimlerinin kendisine ve ailesine oldukça olumlu katkılar sağladığını kaydederek” Artık bir sorun olduğu zaman eşimi dinliyorum. Çocuklarımın sorunlarını sonuna kadar dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyorum” diye ifade etti. 28 yıldır evli olduklarını ifade eden Nurcan Aydın ise konuşmasında “keşke bu eğitimler 20 sene önce verilmeye başlansaydı. Şimdi birçok evlilik yıkılmadan kurtulur çocuklar daha bilinçli yetişmiş olurdu” diye belirtti.

YANLIŞLARIMIZI DÜZELTİYORUZ

KO-MEK aile okulunun tüm eğitimlerine katıldığını belirten Gülhanım Kunduz ise konuşmasında” KO-MEK sayesinde birçok doğru bildiğimiz yanlışları düzeltme fırsatı bulduk. Burada anlatılanları çocuklarıma komşularıma anlatarak kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz “ dedi. KO-MEK aile okuluna katılan bir diğer kursiyer Songül Koçak ise konuşmasında eğitimleri erinde bir proje olarak nitelendirirken tüm vatandaşları KO-MEK Aile okuluna davet etti.

“BİRBİRİNİZE BAĞIMLI OLUN”

Körfez ve Gebze oturumu ile 3. Hafta eğitimlerini tamamlayan Psikohekim Abdülaziz Yılmaz konuşmasında toplumda aile yapısına vurgu yaparak; Bir yerde aile yapısı bozulmuşsa orada bir şeyleri düzeltmek artık zordur. Aile içerisinde sevgi saygı ve birliktelik, huzur ve mutluluğun olmazsa olmazıdır diyerek birbirimize annemize babamıza, vatanımıza bayrağımıza toplumsal değerlerimize bağımlı olmalıyız yoksa birileri bizi rahatça birbirimizden kopararak ayrıştırır diyerek kursiyerleri uyardı. Sizde 326 farklı branşta 42 kurs merkezinde eğitimlerini sürdüren KO-MEK ailesinde yerinizi almak için www.komek.org adresinden online olarak kaydınızı yaptırarak kısa sürede istediğiniz branşta eğitim almaya başlayabilirsiniz.