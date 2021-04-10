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KESOB İçin Yoğun Çalışma

Büyükşehir tarafından Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) için Kadıköy Katlı Otoparkı’nda yapılan alan yaz sonunda tamamlanacak

KESOB İçin Yoğun Çalışma

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Katlı Otoparkı’nda yapımına devam ettiği iş mahkemelerinin altında Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) için çalışma yapıyor. Meslek odalarının taşınacağı alan, esnafın önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Yer tesliminin yapıldığı ve imalatların başladığı projenin yaz sonunda tamamlanması hedefleniyor.

 

3550 METREKARELİK KAPALI ALAN

Proje kapsamında 3550 metrekarelik kapalı alanda 24 adet ofis, 1 adet başkan odası, 1 adet sekretarya, 2 adet başkan yardımcısı odası, 1 adet çok amaçlı salon, yemekhane, sicil bekleme, toplantı ve arşiv bölümleri bulunacak.

 

EN KULLANIŞLI VE EKONOMİK ŞEKİLDE

Yapının en kullanışlı ve ekonomik şekilde oluşturulması için her şey düşünüldü. Binanın içeresindeki duvarlar alçıpan bölme duvar ile yapılacak. Duvarlar ise alçı sıva 2 kat su bazlı yarımat boya ile boyanacak. Tavan taşyünü asma tavan, ıslak hacimler metal asma tavan, zemin 60x60 sırlı kaymaz seramik olarak yapılacak. Binanın iç oda kapıları lamine levha kaplamalı kanat, ahşap kasa ve alüminyum doğrama ve alüminyum olacak.




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