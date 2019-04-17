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Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Fuarda

SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi, Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Fuarda

17 Nisan 2019 Çarşamba 09:38

Ülkemizin tarih ve sanat varlığının korunması, saklanması ve gelecek yıllara aktarılmasına yönelik çalışan kurum ve kuruluşlar ile sektörle ilgili tedarikçilerin bir araya getiren Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı 11-13 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle TG EXPO tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarda, SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi de yer aldı.



BÜYÜK İLGİ GÖRDÜLER

Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı’nda yer alan Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt üretiminde önemli bir yer tutan Seka Kağıt Müzesi büyük ilgi gördü. Müzecilikle ilgili yeni gelişmelerin sergilendiği ve bahsedildiği fuar boyunca Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi tüm sistemleriyle katılımcılara anlatıldı.



ENDÜSTRİYEL MİRASIMIZ

Fuar kapsamında gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Dr. Kemal Taha Hülagü, Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezini, dönüşüm aşamalarından başlayarak tüm ayrıntılarına kadar anlattı. SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının dönüşüm projesi kapsamında yer aldığını, iki kurumun da kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmada önemli bir yer tuttuğunu aktaran Hülagü, gerçekleştirilen faaliyetlerle de 7’den 70’e herkese hem kültürel hem de bilimsel aktivite imkânı sağladıklarını belirtti.

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