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Kıbrıs Gazileri Unutulmadı

Kocaeli'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 114 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Kıbrıs Gazileri Unutulmadı

06 Aralık 2019 Cuma 09:40

 Vali Hüseyin Aksoy, 114 Kıbrıs gazisi onuruna Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni"nde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs gazilerine verilen madalya ve beratları takdim etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında özgürce dolaşmalarını şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını vurgulayan Aksoy, bu vesileyle bütün şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduklarını ifade etti. 

Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının her noktada dalgalanması adına her nerede olursa olsun onlara verilen görevi geçmişte olduğu gibi bugün de en iyi şekilde yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Bir sonraki kuşakların da getireceklerine olan inancımız tam." dedi.

- "Türk bayrağını en şerefli şekilde dalgalandırmışlardır"

Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden noktalarda belirli tedbirlerin alınarak, ülkenin güvenliğinin daha iyi bir noktaya taşındığına işaret eden Aksoy, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sınır güvenliğini tehdit eden noktalara karşı Barış Pınarı Harekatı başlatmıştır ve buradaki temel amaç, terör odaklarının ülkemizin güvenliğine yönelik ortaya koyabileceği tehditleri ortadan kaldırmaktır. Bu noktada da önemli mesafeler alınmış, uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden noktalarda belirli tedbirlerin alınarak ülkemizin güvenliği daha iyi bir noktaya taşınmıştır." diye konuştu.

Aksoy, terörle mücadele başta olmak üzere, birçok noktada önemli mücadeleler verildiğine değinerek, "Birçok şehidimiz ve gazimiz olmuştur. Onların hepsi bu bayrağın dalgalanması adına, bu ülkedeki insanların daha özgür ve mutlu bir şekilde yaşamaları adına verilen mücadelelerdir. Gazilerimizi şükranla anıyoruz ve onlara vefa borcumuz var, onlar bizim için önemli ve değerlidir." ifadesini kullandı. 

Program sonunda Vali Aksoy tarafından İzmit ilçesinde ikamet eden 114 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi. 

Törene, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir,  İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gaziler ve yakınları katıldı.














AA
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