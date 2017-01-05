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Kıbrıs Gazisi evinde ölü bulundu

Kocaeli’de yaşayan 63 yaşında ki Kıbrıs Savaşı gazisi Ersin Atlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi evinde ölü bulundu

05 Ocak 2017 Perşembe 22:22


İzmit Karabaş Mahallesi Karabaş Sokak’ta ikamet eden Kıbrıs Savaşı Gazisi Ersin Atlı(63) solunum yetmezliği nedeni ile vefat ettiği anlaşıldı.

Atlı’dan 2 gündür haber alamayan komşular yaşlı adamın sağlığından şüphe ederek 112 ekipleri ve emniyet ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri Gazi Atlı’nın evine girdiğinde ise yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Bekâr ve 1 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi Ali Ersin Atlı’nın cenazesi Kocaeli Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldıktan sonra Kocaeli Kent Mezarlığı’na defnedildi.

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