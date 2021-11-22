Kıbrıs’a Kültür Ve İnanç Turizmi Başlatmalıyız!

Kıbrıs’da kültür ve İnanç Turizmi üzerine Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atakoğlu ve eski Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile Devri Alem Belgesel TV programı olarak

söyleşi yaptık. Her iki Bakan’da önemli açıklamalar yaptılar. Avrasya Gazeteciler Derneği başkanı olaraktan konuyu TGF başkanlar Konseyinde konuşarak, gündeme getirip sonuç bildirisine aldık.

Kumar ve başka gayrı meşru turizm turları ile adını duyuran Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti kültür ve İnanç turizmi ile kalkınabilir.

Kültür ve inanç turizminde büyük potansiyele sahip KKTC, Antik dönemler Roma dönemine ait bir çok eser bulunuyor. Emeviler döneminde İslam medeniyeti ile tanışan başta Peygamberimizin halası, Hala sultan olmak üzere 1500 civarında. Sahabeyi kiram bu savaşta şehit olur bu sahabelerden 40 tanesinin türbesi Gebze'nin de kardeş şehri olan Lefkoşa'nın Değirmenlik beldesi sınırları içinde Ercan havalimanı yakınındaki 40’lar türbesinde bulunmakta. Hala sultanın mezarı. Rum kesimindeki Larnaka’da yer almakta özel izinle burası ziyaret edilmekte.

Emevilerden sonra 300 yıl İslam medeniyetinin hüküm sürdüğü. Kıbrıs'ı Venedikli Katolikler ele geçirir.

Venedik şövalyeleri Müslüman hacılar başta olmak üzere Ortodoks Rum Hristiyanlara zulmetmesi üzerine 1516’da Osmanlı 70 bin şehit vererek Kıbrıs'ı Osmanlı toprağına katar Kıbrıs’ta bu gün İslam medeniyeti ve mimarisi ile ilgili çok önemli eserler bulunmakta bu eserler ziyaretçi bekliyor.

KUMAR TURİZMİNDEN KURTULMALI

KKTC Turizm Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'den sadece yüzde. 800 bin Civarında Turist geliyor ve bunlarında tamamına yakını Kıbrıs'taki Üniversitelerde okuyan Türk Öğrenciler ve ne yazık ki kumar oynamaya gelenler. Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetine kültür ve inanç turu için çok önemli çalışmalar yapılmalı. Devri alem belgesel programı olarak çektiğimiz . Kıbrısda kültür ve. İnanç turu belgeselimiz önümüzdeki günlerde Avrasya gazete radyo ve televizyon yayıncıları derneği tarafında ulusal ve bölgesel TV kuruluşlarına dağıtılacak. Tüm arkadaşlarımı KKTC ye kültür turu için gitmeye davet ediyorum.

KIBRIS ŞEHİTLERİNİ ANDIK

Kıbrıs ziyaretimizde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974 yılında Barış Harekatında şehit olanları rahmet ve Şükran'la andık.

500’e yakın Mehmetçiğin şehit olduğu Girne. Beşparmak dağlarındaki savaşın izleri her geçen gün Yok olurken, şehitlikler unutulmaya yüz tutması insanı üzüyor.

Mehmetçiğin kanı ile destan yazdığı Girne sahillerine çıkarmanın yapıldığı yerlere Plajlar ve lüks oteller yapılmış.

Beşparmak dağlarının ortasında en çok şehidin bulunduğu Boğaz köy şehitliği, Yunanlı Silah kaçakçısı terörist Pavolu Palledesin Mavi köşkü kadar ilgi ve ziyaretçi çekmiyor.

On binlerce Osmanlı şehidinin mezarının bulunduğu girmedeki tarihi mezarlık Girne belediyesi tarafından sökülüp oto park yapılmış bir kısmı da içkilerin içildiği park haline getirilmiş. Türkiye devletinin cami yapma teklifi belediye tarafından geri çevrilmiş. Kıbrıs gençliği ne yazık ki Barış harekatı ve Rum zulmünü çoktan unutmuş.

Devri Alem belgesel programı olarak, Kıbrıs Barış Harekatının geçtiği bölgeler ve şehitlikleri ziyaret ederek belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Sizleri Kıbrıs Beşparmak dağlarından tüm şehitlerimizin ruhu için Fatiha okumaya davet ediyorum.