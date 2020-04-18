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Kılavuz Gençlerden

Ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik bünyesinde çalışan 130 genç gönüllü koli dağıtımına destek oluyor.

Kılavuz Gençlerden

18 Nisan 2020 Cumartesi 14:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Gıda ve Hijyen kolisinin dağıtımı devam ederken ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik bünyesinde çalışan 130 genç gönüllü koli dağıtımına destek oluyor.

 

130 GÖNÜLLÜ GENÇ İŞE KOYULDU

Koronavirüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yardım kolilerini kapı kapı gezerek vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Durumu öğrenen Kılavuz Gençlik projesine bağlı 130 genç de tamamen gönüllü bir şekilde kolilerin dağıtılmasına yardımcı oldu. Vatandaşların evlerine kolileri getiren gençler güler yüzlü ve nazik tutumlarıyla takdir topladı.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN TEŞEKKÜR

Gıda ve hijyen kolisi dağıtımına yardım isteklerini bizzat kendileri Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkililerine ileten gençlerin bu tutumu karşısında Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın teşekkür etti. Başkan Büyükakın” 130 gencimiz gönüllü olarak bizler de varız dedi. Bu bizi çok memnun etti. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz bize yeteriz diyerek ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

 



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