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Kılavuz Gençlik Çevrim İçi Olacak

Bilgievi ve Akademi Liseler yeni açıklanan önleyici salgın tedbirleri dolayısıyla eğitim faaliyetlerini çevrim içi olacak şekilde sürdürecek.

Kılavuz Gençlik Çevrim İçi Olacak

20 Kasım 2020 Cuma 13:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten ödüllü gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi Covid-19 nedeniyle açıklanan yeni tedbirler doğrultusunda eğitimlerine çevrim içi olarak devam edecek.

 

BİLGİEVİ VE AKADEMİ LİSELER

17 Kasım Salı günü açıklanan tedbirler çerçevesinde dönem sonuna kadar yüz yüze eğitime ara verecek olan Bilgievi ve Akademi Liseler, bu alandaki ihtiyacı tüm eğitimci kadrosunu çevrim içi eğitimde kullanmak suretiyle karşılayacak.

Bilgievleri ve Akademi Liselerde sayıca azaltılmış mevcuda sahip sınıflarda, salgın kurallarına azami dikkat ederek yüz yüze eğitime başlayan ilköğretim, ortaöğretim, 12. Sınıf öğrenciler ile lise mezunu öğrenciler, yaşanan süreç sebebiyle eğitimlerine kaldıkları yerden çevrim içi olarak devam edecek.

 

ARA KAYIT DÖNEMİ AÇILACAK

Dönem öncesinde Akademi Lise sınavlarına giren ve eğitim almaya hak kazanan 9, 10, ve 11. sınıf öğrencileri bu süreçte planlanan içerik çerçevesinde çevrim içi eğitimlere başlayacaklar. Ayrıca alınan son tedbirlerle eğitim faaliyetlerinin online devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitim kontenjan sorunu ortadan kalkacağından; salgın dönemi online eğitimlerden faydalanmak üzere Bilgievi ve Akademi Liselerde ara kayıtlar açılacak. Kayıtlar tamamen online sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

 

BÜYÜKŞEHİR HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR

Salgının başladığı andan bugüne kadar toplumun her kesimine yönelik yardım ve hizmetleri götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu süreçte de eğitime desteğini hız kesmeden sürdürecek. Çevrim içi eğitimin en sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için ilgili kurumların teknik altyapısını kuran ve hizmete açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilere verilecek takviye ders kitaplarıyla sınava hazırlanmalarına destek olacak.

 

ONLİNE DENEME SINAVLARI

Eğitmenler Bilgievi ve Akademi Lise, öğrencilerine evde kal çağrısına uymaları gerektiği uyarısını yaparken, bu süreçte online deneme sınavları yaparak öğrencilerin açığını kapatmayı planlanıyor. Bilgi ve Akademi Lise öğrencilerini kapsayan deneme sınavları tarihleri Kılavuz Gençlik sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

 

REHBERLİK SERVİSLERİ AKTİF OLACAK

Yaşanan Pandemi sürecinde alanında yetkin rehberlik uzmanları eşliğinde her an gerçekleştirilecek veli ve öğrenci görüşmeleri ile psikolojik destek sağlanacak. Bununla birlikte online eğitimlere katılarak devam eden öğrenciler sürpriz hediyelerle ödüllendirilerek moral ve motivasyonları üst seviyede tutulacak.





 

 

 

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