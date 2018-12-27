Kılavuz Gençlik Merkezi Tanıtıldı

Açılış öncesi “Spora Yatırım, Gençliği ve Geleceği Kazanım” adı altında konferans gerçekleştirildi. Spor spikeri ve program yapımcısı Kerem Öncel’in moderatörlüğünü yaptığı konferansa eski futbol hakemi ve Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yapan Mustafa Çulcu ile Beşiktaş’ın eski yıldız futbolcusu Nihat Kahveci konuşmacı olarak katıldı.



Konferansta ilk sözü Beşiktaş’ın eski yıldız futbolcusu Nihat Kahveci aldı. Çocukların spor ile yeteneklerini keşfetmesi gerektiğini ifade eden eski futbolcu Nihat Kahveci, “Ben yeteneğimi şans eseri keşfettim. Çok yetenekli olduğumu fark edince hayalimin peşinden koştum. Esenler spor takımında amatör olarak futbol hayatıma başladım ve birçok futbol takımında forma giyme şansı buldum. En önemlisi Milli formada ter döktüm. Size önerim spor yapın, yeteneğinizi keşfedin ve yeteneğinizin peşinden gidin. Hepiniz futbolcu, doktor, mühendis olamazsınız. Ama yeteneğiniz neye yatkınsa o işi yapabilirsiniz. Ama bu süreçte eğitiminize de dikkat edeceksiniz. Okulunuzu geri planda bırakmayacaksınız. Hayallerinize giden her yol eğitimden geçer” dedi.





HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

‘’Her çocuk hayallerinin peşinden koşmalıdır’’ diyerek söze başlayan eski hakem Mustafa Çulcu, “En büyük hayalim futbolcu olmaktı ama olmadı. Hayalimi gerçekleştirememiş olsam da hakem olmayı başardım. Türkiye’deki hakemlerin arasında önemli bir yer aldım. Sadece Türkiye’deki değil, dünyanın birçok yerinde derbi maç yönettim. Hayalimi gerçekleştiremedim ama hayalimi işime yansıtabildim. Türkiye’de hakemlik zor ama ulusal ve uluslararası maçları yönetme şansı buluyorsunuz. Gençleri ben hakemliğe teşvik ediyorum. Buradan şunu söylüyorum. İçinizden futbolcu çıkacaktır, doktor çıkacaktır, mühendis çıkacaktır ve inanıyorum ki; çok başarılı hakemler de çıkacaktır” ifadesini kullandı.





BAŞKA: LİDER GENÇLER BURADAN YETİŞECEK

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nin tanıtım programında söz alan Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Gençliğimize önem vereceğiz. Ben bir eğitimciyim. Biz gençliğimiz için önemli projeler yapıyoruz. Gençlerimiz atasını bilecek. Allah’ını bilecek. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin. Lidersiz bir milletin başına geçti. Gençler, çocuklar ve ülkemiz için çalıştı. Allah ondan razı olsun. Gençliğimiz şunu bilecek. Atalarımız Çanakkale’de düşmana geçit vermedi. Biz de vermeyeceğiz. Geleceğimize sahip çıkmak için bu projeyi başlattık. Burada yetişen çocuklar atasını, anasını, babasını bilecek. Geçmişi öğrenecek, geçmişten öğrendiği ile geleceğine yön verecek. Her şeyden önce bu gençlerimize anneleri sahip çıkacak. Hayattaki ilk öğretmenler annelerdir. Anneler çocuklarına sahip çıkacak. Biz de annelere elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu merkez herkese hizmet verebilecek şekilde yapıldı. Lider gençler burada yetişecek. Bilgi ve birikiminiz ile gençler öne geçecek. Gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktır’’ şeklinde konuştu.





GENÇLERE IŞIK TUTACAK MERKEZ

Gebze’de gençlerin faydalanması için inşa edilen Kılavuz Gençlik Merkezi her türlü faaliyete imkân verecek şekilde tasarlandı. Gebze gençliğine yön vererek, topluma faydalı birer birey olmalarını sağlayacak yeni merkez, 11 bin 200 metrekare alanda hizmet veriyor. Yapının bodrum katı sığınak, ısı merkezi, salon ve depodan oluşuyor. Alt zemin katta fen laboratuvarı, 5 adet derslik, öğretmenler ve idareci odası spor izleme bölümü, fitness, güreş, judo ve soyunma odaları yer alıyor. Üst zemin katta internet sınıfı, satranç odası, 5 adet derslik, kulüp odası, kütüphane, spor izleme bölümü, judo, tekvando, bay bayan soyunma odası, duş ve wc’ler bulunuyor.



Gençlik Merkezi, yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanına sahip. Alanda 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile 44 araçlık açık otoparkı bulunuyor. Merkez, Gebze’de gençlerin sosyal aktivite gerçekleştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir mekan olacak. Sosyal aktiviteler için gençlerin kullanabileceği teras, kafeterya, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu, atölye sınıfı satranç odası, internet sınıfı, müzik stüdyosu ve kayıt odası bulunuyor.