Kılavuz Gençlik Şüheda’nın izinde

Akademi Lise ve Bilgievi öğrencileri Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılında Çanakkale’yi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Lise ve Bilgievleri’nde eğitim gören 250 öğrenciyi Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümünde Çanakkale’ye götürdü. Zaferin kazanıldığı Çanakkale’nin önemli yerlerini rehber eşliğinde gezen öğrenciler, bir tarihin yeniden yazıldığı topraklarda; vatanın hangi şartlarda kazanıldığını görme fırsatı yakaladı.

103 YIL ÖNCESİNE GİTTİLER

Çanakkale’yi geçilmez kılan şehitlerimizi rehber eşliğinde ziyaret eden öğrenciler, vatanın hangi şartlarda kazanıldığını yerinde görme fırsatı yakaladı. Öğrenciler, Çanakkale ziyareti ile bir tarihin yeniden yazıldığı topraklarda olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Şehitliğin ardından müzeyi de gezen Kılavuz Gençlik bünyesindeki öğrenciler, 103 yıl öncesini an ve an yaşadı.

İLK DURAK 57. ALAY

Öğrencilerin gezide ilk durağı 57. Alay Şehitliği oldu. Savaş sırasında asker ve komutanların tamamının hayatını kaybettiği 57. Piyade Alayı Şehitliği’nin hikâyesi, öğrencileri derinden etkiledi. Öğrenciler burada Kocaeli’den hayatını kaybeden şehitlerin mezarları başında dua etti.

CONKBAYIRI HATIRASI

Öğrencilerin Çanakkale gezisindeki ikinci durağı Mustafa Kemal Atatürk´ün saati sayesinde bir şarapnel parçasından kurtulduğu yer olan Conkbayırı oldu. Öğrenciler, rehberlerinden edindikleri bilgilerin ardından Atatürk heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAYRAK AÇTILAR

Türk’ün tükenmezliğinin simgesi, birlik ve beraberlinin kanıtı olan Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret eden Kılavuz Gençlik bünyesindeki Akademi Lise ve Bilgievi öğrencileri Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden 253 bin şehit için Türk Bayrağı açarak abide önünde fotoğraf çektirdi. Ayrıca öğrenciler, abideyi ziyaret eden asker abileriyle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

SİMÜLASYON ÇOK ETKİLEDİ

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde ileri simülasyon teknikleri ile Çanakkale Savaşları’nın önemli kesitleri, hareketli platformlarda 63 dakikalık gösterimle Kılavuz Gençlik bünyesindeki öğrencilere izletildi. İçinde üç boyutlu gösterilerinde izletildiği merkez, Kılavuz Gençlik bünyesindeki öğrencileri çok etkiledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Öğrenciler, Çanakkale Savaşı’nda tespit edilen gerçek şehitlerin bulunduğu kabristanlığından biri olan Şahindere Şehitliği’ni ziyaret etti. İmam eşliğinde kabristan içerisinde kayıtlı bulunan 2 bin şehide dua okuyan öğrenciler, buradaki manzara karşısında duygu dolu anlar yaşadı, göz yaşlarına hakim olamadı.

SEYİT ONBAŞI UNUTULMADI

Çanakkale Savaşları´nın güç ve inanç timsali olan Seyit Onbaşı´nın 216 kilogram ağırlığındaki topları kaldırdığı Rumeli Mecidiye Tabyaları, rehberler eşliğinde ziyaret edildi. Temsili Krupp topunun önünde Seyit Onbaşı ve silah arkadaşlarının heykel canlandırmasının bulunduğu yerde öğrenciler, Seyit Onbaşı için dua etti ve fotoğraf çekildi. Oldukça sıcak ve nemli havaya rağmen savaş alanının tamamını gezen öğrenciler, geziden çok etkilendiklerini ifade etti.