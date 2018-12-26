Kılıçarslan Kocaeli'ye Geliyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları kapsamında gazeteci-yazar İsmail Kılıçarslan, ‘’Kendi Hikayemin Peşinde’’ adlı söyleşisini 27 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirecek.



İSMAİL KILIÇARSLAN KİMDİR?

İsmail Kılıçarslan 1976 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini memleketinde tamamladı. Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Kılıçarslan, İlahiyat Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı ve İletişim Fakültesine geçti. Hece, Yedi İklim, Kaknüs, Kırkayak, Fayrap, Kırklar ve İtibar dergilerinde şiirleri yayınlandı. Portakal Turta Bir de Kirpi, Ablam Uzak Ülkede ve Amerika Sen Busun isimli şiir kitapları, Başka Masallar isimli “büyüklere masallar” kitabı yayınlandı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.